Franco Di Mare, la compagna insulta Fedez: "Vergognoso, nullità, finto rivoluzionario…" (Di domenica 2 maggio 2021) Giulia Berdini, fidanzata di Franco Di Mare, attuale direttore di Rai3, ha attaccato Fedez tramite social condividendo uno sfogo particolarmente imbarazzante che Instagram ha voluto censurare. Franco Di Mare, la compagna insulta Fedez Fedez è disgustoso. È l'ipocrisia del politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche paracul* occulto, sta facendo i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Il Direttore di Rai Tre Franco Di Mare convocato in vigilanza dopo le accuse di censura da parte di Fedez - Pinucciosono : @luigidimaio @Fedez Ma a Rai 3 c'è Franco Franco di Mare come direttore. In quale quota è stato nominato ? Indovina? - DelMoroMassimo1 : RT @MT_Meli_: @GiuseppeConteIT Franco Di Mare, direttore di Rai 3, è stato indicato dai grillopitechi quando lei era premier (espresso semp… - Schiaff61 : RT @MT_Meli_: Il goffo tentativo dei grillopitechi di salire sul carro di Fedez assume una veste ancor più grottesca se si pensa a chi indi… - CercoNotizie : @ElioLannutti @repubblica Finalmente. Lannutti lei che conosce bene le dinamiche dei consumatori. Franco Di Mare ha… -