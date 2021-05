Formula 1, alle 16 il GP del Portogallo (Di domenica 2 maggio 2021) Formula 1, il GP del Portogallo. Nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Per la Ferrari possibile obiettivo podio. PORTIMAO (Portogallo) – Formula 1, il GP del Portogallo. A Portimao possibile un nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Per la Ferrari l’obiettivo è quello di provare a salire sul podio, ma la Alpine, Bottas e Perez sono avversarie molto ostiche. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)1, il GP del. Nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Per la Ferrari possibile obiettivo podio. PORTIMAO () –1, il GP del. A Portimao possibile un nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Per la Ferrari l’obiettivo è quello di provare a salire sul podio, ma la Alpine, Bottas e Perez sono avversarie molto ostiche. Notizia in aggiornamento

LKb24forever : @Bubu_Inter Nain...mi guardo il primo tempo di Bologna Fiorentina e poi alle 16 la formula uno - Salvo_Volpe17 : Oggi alle 15 si guarda la Formula 1, assolutamente - gada6717 : @normangobbi Estremismo di Destra o di Sinistra, definizioni in voga spesso usata in modo improprio. Non c'è una fo… - sportli26181512 : Formula 1, MotoGP, MotoE: si chiude il super weekend live su Sky. Gli orari delle gare: Oggi si chiude in bellezza… - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Bottas non rimpiange il #DAS #Mercedes -