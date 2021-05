Fedez, ora interviene anche il Codacons: «Pubblicità occulta sul palco e censura, pronto un esposto» (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ore in cui lo scontro tra Fedez e Rai 3 monta e investe il dibattito politico, arriva anche il Codacons a dire la propria, contestando alla televisione di Stato «due circostanze gravissime» che riguarderebbero l’intervento del rapper sul palco del concertone del Primo Maggio. «La prima è l’ingiustificabile tentativo di censura che la Rai ha opposto all’intervento del rapper», spiega il Codacons, «la seconda è l’immensa Pubblicità occulta ad una marca sportiva fatta dal palco del Concertone attraverso lo stesso Fedez, in palese violazione delle norme a tutela dei consumatori». Quest’ultimo riferimento riguarda la marca apparsa sul cappello del cantante durante tutto l’intervento, che a quanto pare ora meriterebbe ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ore in cui lo scontro trae Rai 3 monta e investe il dibattito politico, arrivaila dire la propria, contestando alla televisione di Stato «due circostanze gravissime» che riguarderebbero l’intervento del rapper suldel concertone del Primo Maggio. «La prima è l’ingiustificabile tentativo diche la Rai ha opposto all’intervento del rapper», spiega il, «la seconda è l’immensaad una marca sportiva fatta daldel Concertone attraverso lo stesso, in palese violazione delle norme a tutela dei consumatori». Quest’ultimo riferimento riguarda la marca apparsa sul cappello del cantante durante tutto l’intervento, che a quanto pare ora meriterebbe ...

