F1 oggi, GP Portogallo 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 2 maggio 2021) oggi, a partire dalle ore 16.00 italiane, prenderà il via il GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Portimao le emozioni non mancheranno di certo, parlando di un circuito molto difficile da interpretare e dove le condizioni atmosferiche potranno influenzare non poco la guida dei piloti. A partire dalla pole-position ci sarà il finlandese Valtteri Bottas. Dopo i problemi delle prime due uscite stagionali e il brutto incidente di Imola, il finnico ha voluto rispondere così alle critiche, conquistando una pole di grande difficoltà in un contesto altamente qualificato. Niente da fare, infatti, per il compagno di squadra Lewis Hamilton che comunque ha avuto modo di consolarsi, partendo dalla seconda piazzola davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen. Per quanto riguarda la Ferrari, giornata in ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021), a partire dalle ore 16.00 italiane, prenderà il via il GP del, terzo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Portimao le emozioni non mancheranno di certo, parlando di un circuito molto difficile da interpretare e dove le condizioni atmosferiche potranno influenzare non poco la guida dei piloti. A partire dalla pole-position ci sarà il finlandese Valtteri Bottas. Dopo i problemi delle prime due uscite stagionali e il brutto incidente di Imola, il finnico ha voluto rispondere così alle critiche, conquistando una pole di grande difficoltà in un contesto altamente qualificato. Niente da fare, infatti, per il compagno di squadra Lewis Hamilton che comunque ha avuto modo di consolarsi, partendo dalla seconda piazzola davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen. Per quanto riguarda la Ferrari, giornata in ...

AGarnero : RT @GiorgioVelardi: Bene @AGarnero oggi su @Avvenire_Nei a proposito di #salariominimo legale, soprattutto quando spiega che “non compromet… - GiorgioVelardi : Bene @AGarnero oggi su @Avvenire_Nei a proposito di #salariominimo legale, soprattutto quando spiega che “non compr… - F1inGenerale_ : F1 | GP Portogallo – Qualifiche Aston Martin, Vettel: “Oggi mi sono sentito molto più a mio agio in macchina” - thiskindofrushh : comunque se il campionato verrà deciso dalla cazzata dei track limits in bahrain e dalle pole cancellate come quell… - infoitsport : Qualifiche F1 oggi: diretta dalle 16. Gp Portogallo, le ultime news -