Edoardo Vianello | chi è | età | carriera | moglie | figlia Susanna

(Di domenica 2 maggio 2021)è un cantautore, produttore discografico e attore italiano di grande successo che ha negli anni conquistato il pubblico con le sue canzoni. Oggi, domenica 2 maggio, lui sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio della domenica pomeriggio di Canale Cinque a Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un cantautore, attore e produttore discografico di successo. Lui nasce il 24 giugno 1938 a Roma, ha 82 anni e tra poco ne compirà 83. Il suo segno zodiacale è quello del Cancro. Lui è figlio del poeta futurista Albertoe sin da bambino mostra una grande passione e grande propensione per la musica. Studia ragioneria, ma ha sempre la passione per la musica e suona ...

ilbreano : Eccoci #DomenicaLive, tra le esclusive Iva Zanicchi, che omaggerà l’amica Milva, Cesara Buonamici, Edoardo Vianello… - EdoardoManzell1 : Alle 14:40 #domenicalive, #Can5 Tra gli ospiti @matteosalvinimi. Si parlerà anche del del video di @BeppeGrillo, di… - radiolisola : #NowPlaying: Edoardo Vianello - Guarda Come Dondolo - Thomas63529442 : @malandrina9 @annamengi84 @stefyorlando Allora le canzoni 'Angeli negri' di Fausto Leali e 'I Watussi' di Edoardo V… - Lindali98 : #NowPlaying Edoardo Vianello - Stessa spiaggia stesso mare on #FastCast4u.com -

Elena Romano, autrice che ha collaborato con artisti importanti degli anni passati come Paolo Limiti, Renato Zero, Franco Califano, Edoardo Vianello. Susanna Vianello, speaker radifonica, è morta il 7 Aprile 2020. Era nata dal matrimonio della cantante Wilma Goich con Edoardo Vianello