Duex | racconto thriller dell' amore lesbico fra due anziane

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 maggio 2021) Guardando “Deux” ho annotato una parola:. È un termine paradossale per un film che affronta un tema impervio come l’tra due. Poi ho dato una scorsa alle recensioni più autorevoli del panorama mondiale e ho trovato ovunque la stessa incongrua - in apparenza - parola. Dunque: un Kammerspiel - giocato tra due appartamenti e il pianerottolo che li separa - capace di generare tensione emotiva allo spasimo. Filippo Meneghetti è un giovane regista italiano trapiantato a Parigi, senza pedigree e al suo primo lungometraggio. Se la Francia ha candidato proprio ‘questo’ film alla corsa per gli Oscar 2021 aveva le sue buone ragioni. “Deux” esce in sala con Teodora il 6 maggio. ‘Lesbica’ è un’espressione socialmente disturbante, come disturba l’tra donne, assai più di quello ...