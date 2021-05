Daydreamer | trame dal 3 al 7 maggio 2021 | un nuovo arrivo in agenzia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 maggio 2021) Ci sono tantissimi colpi di scena nelle puntatedal 3 al 7e il lieto fine non è ancora dietro l'angolo. Can non è innamorato di Sanem Abbiamo lasciato i nostri protagonisti alle prese con l'amnesia di Can e Sanem che le prova tutte per far ritrovare la memoria del suo fidanzato, ma senza alcun successo. Nelle puntatedal 3 al 7Sanem racconta di aver provato a far tornare la memoria del Divit con un potente profumo, quello che lui amava tantissimo, ma senza risultati. L'uomo infatti è raffreddato e non comprende l'intento della donna che agita senza sosta questa boccetta sotto il suo naso. Can pensa e ripensa a tutto, ma la sua memoria ha un buco lui non ricorda di Sanem e non la conosce. In un momento di confidenza, il Divit confida al padre di non essere ...