Covid, Iannone (FdI): “Anche oggi la Campania è maglia nera per contagi” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Anche oggi la Campania ha il triste primato dei contagi giornalieri. Oltre il 15 per cento dei nuovi positivi in Italia è campano. Questo si aggiunge al fatto che gli oltre 91mila attualmente positivi in Campania rappresentano quasi il 24 per cento degli attualmente positivi dell’intera Nazione“. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania. “Un quadro preoccupante che lascia presagire che la regione sarà l’ultima ad uscire dalla crisi con tutto quello che questo rappresenta in termini di ricaduta economica, soprattutto su settori già disastrati dalle decisioni del governo nazionale e di De Luca – aggiunge. Abbiamo i migliori al governo a Roma e il migliore dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “laha il triste primato deigiornalieri. Oltre il 15 per cento dei nuovi positivi in Italia è campano. Questo si aggiunge al fatto che gli oltre 91mila attualmente positivi inrappresentano quasi il 24 per cento degli attualmente positivi dell’intera Nazione“. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario regionale di FdI in. “Un quadro preoccupante che lascia presagire che la regione sarà l’ultima ad uscire dalla crisi con tutto quello che questo rappresenta in termini di ricaduta economica, soprattutto su settori già disastrati dalle decisioni del governo nazionale e di De Luca – aggiunge. Abbiamo i migliori al governo a Roma e il migliore dei ...

anteprima24 : ** #Covid, #Iannone (FdI): 'Anche oggi la Campania è maglia nera per #Contagi' ** - Informaticalv : Covid. Iannone (FdI): Campania prima in tutti indicatori di rischio ed ultima in quello vaccinale - iISud24 : Covid-19, Rt Campania sopra l’uno. @AntonioIannone (FdI): «Prima in tutti indicatori di rischio ed ultima in quell… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid. Iannone (FdI): Campania prima in tutti indicatori di rischio ed ultima in quello vaccinale - vocedelpatriota : Covid. Iannone (FdI): Campania prima in tutti indicatori di rischio ed ultima in quello vaccinale -