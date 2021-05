Conte: “Non è stata una scelta facile andare all’Inter. Bravi a compattarci dopo l’uscita dalla Champions” (Di domenica 2 maggio 2021) A 90° minuto sulla Rai è intervenuto il tecnico campione d’Italia, Antonio Conte. Queste le sue parole: “Stanotte dormirò? Sicuramente saremo più rilassati, andiamo a dormire molto Contenti e molto felici di quello che siamo riusciti a fare. Siamo Contenti per noi, per le persone che hanno lavorato per far tornare l’Inter alla vittoria, per i tifosi. Sicuramente adesso saremo più rilassati”. Rispetto agli altri titoli questo che sapore ha?“Lo colloco tra i successi più importanti in carriera. Difficile perché comunque non era per me una scelta facile andare all’Inter, andare anche in un momento dove sicuramente la squadra non era attrezzata e competitiva per vincere qualcosa di importante. Per di più andavo in una squadra che era la rivale della ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) A 90° minuto sulla Rai è intervenuto il tecnico campione d’Italia, Antonio. Queste le sue parole: “Stanotte dormirò? Sicuramente saremo più rilassati, andiamo a dormire moltonti e molto felici di quello che siamo riusciti a fare. Siamonti per noi, per le persone che hanno lavorato per far tornare l’Inter alla vittoria, per i tifosi. Sicuramente adesso saremo più rilassati”. Rispetto agli altri titoli questo che sapore ha?“Lo colloco tra i successi più importanti in carriera. Difficile perché comunque non era per me unaanche in un momento dove sicuramente la squadra non era attrezzata e competitiva per vincere qualcosa di importante. Per di più andavo in una squadra che era la rivale della ...

