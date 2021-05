Confsal, Margiotta “Saldare debito con i giovani” (Di domenica 2 maggio 2021) “Milioni di giovani inattivi o disoccupati non hanno più fiducia nella classe dirigente del Paese. Verso di loro i governi di oggi e di ieri hanno accumulato un debito enorme, la Confsal è impegnata perché questo debito venga saldato in tempi brevi”. Lo ha detto il segretario nazionale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, in piazza del Plebiscito a Napoli per la Festa dei lavoratori. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) “Milioni diinattivi o disoccupati non hanno più fiducia nella classe dirigente del Paese. Verso di loro i governi di oggi e di ieri hanno accumulato unenorme, laè impegnata perché questovenga saldato in tempi brevi”. Lo ha detto il segretario nazionale della, Angelo Raffaele, in piazza del Plebiscito a Napoli per la Festa dei lavoratori. sat/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Confsal Margiotta Lavoro, Margiotta "Dalla Confsal impegno per ripresa e rinascita" ... un futuro di ripresa e rinascita del Paese per il quale c'è tutto l'impegno della Confsal'. Margiotta ha chiesto 'un impegno corale perchè sia valorizzato il lavoro pubblico con la riforma dell'...

Giornata del lavoro per la ripresa e la rinascita Intervista al Segretario Provinciale CONFSAL - NAPOLI: VINCENZO MARGIOTTA in occasione della manifestazione del 1° MAGGIO 2021 alle Ore 10 in Piazza del Plebiscito a Napoli Manifestazione in piazza in tempi di Covid, è permesso farla ? ...

NAPOLI (ITALPRESS) – "Sanare il divario che esiste tra l'Italia e l'Europa, in termini di occupazione e monte salari; avviare una stagione di riforme organiche a partire dalla riforma del lavoro

ha chiesto 'un impegno corale perchè sia valorizzato il lavoro pubblico con la riforma dell'