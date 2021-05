Associazione Valentia: Nicolò Matteo Presta nominato referente territoriale per il comune di Cosenza (Di domenica 2 maggio 2021) L’Associazione Valentia nomina un nuovo referente territoriale in Calabria, questa volta nel comune di Cosenza L’Associazione che nasce nel nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo centinaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale. Dopo aver nominato nelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Catanzaro e Lamezia Terme ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza COVID-19, viene nominato un nuovo referente: sarà Nicoló Matteo Presta. Queste le prime dichiarazioni del neo ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) L’nomina un nuovoin Calabria, questa volta neldiL’che nasce nel nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo centinaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale. Dopo avernelle scorse settimane i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Catanzaro e Lamezia Terme ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza COVID-19, vieneun nuovo: sarà Nicoló. Queste le prime dichiarazioni del neo ...

