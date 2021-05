Apoteosi Inter | lo scudetto è tuo | ecco le tappe del successo

Leggi su zon

(Di domenica 2 maggio 2021) Il pareggio della Dea a Reggio Emilia consegna loall’con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato Era solo questione di tempo, l’vince il suo 19ºrompe l’epopea bianconera che durava ormai da nove lunghi anni. Una stagione costellata di vittorie e tanti, troppi, imprevisti che, però, non hanno minato le certezze di un gruppo costruito da Conte a sua immagine e somiglianza. Se c’è qualcuno da mettere in copertina, quel qualcuno è sicuramente Antonio Conte, mai come in questa stagione un uomo solo al comando, più forte di tutte le difficoltà che si sono abbattute l’una dopo l’altra contro i suoi ragazzi: dagli stipendi mancati, alle voci sulla proprietà fino ad un futuro che, ad oggi, non è ancora certo. Dopo un anno di semina, l’allenatore e ...