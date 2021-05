Antonio Zequila: chi è, età, carriera, fidanzata (Di domenica 2 maggio 2021) Antonio Zequila è un attore e personaggio televisivo che negli ultimi anni ha trovato la propria consacrazione in diverse fiction di successo. Nel recente passato ha partecipato a diversi reality show, ed è diventato famoso a causa di una “lite” con Adriano Pappalardo, che è diventata una sorta di meme sul web. Antonio Zequila, nato ad Atrani, in provincia di Salerno il 1° gennaio 1964, debutta al cinema con il film Delizie nel 1987, e prenderà parte ad altre produzioni come Ternosecco, Intrigo d’amore, Sapore di donna, Parentesi tonde, Legittima vendetta, Ljuba- corpo e anima, Prigionieri di un incubo, Stringimi forte i polsi e tanti altri. Nel 2001 partecipa ad alcune puntate di CentoVetrine (vi ritornerà 10 anni dopo) e nel 2005 partecipa all’Isola dei Famosi, dove viene ribattezzato Er Mutanda e dove diviene un ... Leggi su puglia24news (Di domenica 2 maggio 2021)è un attore e personaggio televisivo che negli ultimi anni ha trovato la propria consacrazione in diverse fiction di successo. Nel recente passato ha partecipato a diversi reality show, ed è diventato famoso a causa di una “lite” con Adriano Pappalardo, che è diventata una sorta di meme sul web., nato ad Atrani, in provincia di Salerno il 1° gennaio 1964, debutta al cinema con il film Delizie nel 1987, e prenderà parte ad altre produzioni come Ternosecco, Intrigo d’amore, Sapore di donna, Parentesi tonde, Legittima vendetta, Ljuba- corpo e anima, Prigionieri di un incubo, Stringimi forte i polsi e tanti altri. Nel 2001 partecipa ad alcune puntate di CentoVetrine (vi ritornerà 10 anni dopo) e nel 2005 partecipa all’Isola dei Famosi, dove viene ribattezzato Er Mutanda e dove diviene un ...

