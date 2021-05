Afghanistan | vent' anni dopo | fuga da un fallimento

(Di domenica 2 maggio 2021) Scrive Raffaele Crocco su atlanteguerre.it : ' Nella colonna delle uscite ci sono 150mila morti da mettere in contabilità. Ci sono 2mila miliardi di dollari spesi dai contribuenti degli Stati Uniti e ...

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - Infoconte : La fuga #Usa, dopo vent'anni di occupazione, lascia una nazione dilaniata dalla guerra, e dalla #povertà Dovevano… - giovannidalloli : La lezione dell’Afghanistan. Vent’anni di guerre raccontate con i dati - UnitaNews : Afghanistan: Usa e Nato tornano a casa ammettendo il fallimento della missione - -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan vent

Il Sole 24 ORE

Non chiamatelo 'ritiro'. Perché si tratta di una 'fuga'. Fuga dal 'cimitero degli imperi': l'. Fuga da un fallimento durato'anni. L''avvio del ritiro dei 2.500 soldati statunitensi e delle altre truppe Nato, il livello della violenza aumenta in. D'altra parte, i ..., gli americani e la Nato si ritirano. E con loro 895 soldati italiani . Dopo'anni, tutti a casa. La "guerra eterna" è finita. Il primo maggio cominceranno i rientri, l'11 settembre - ...Afghanistan, la grande ritirata dopo il grande fallimento, militare e economico, per l'Italia 8,5 miliardi buttati e 54 soldati caduti ...L’anniversario della notte di Abbottabad, mentre gli Stati Uniti smobilitano dall’Afghanistan e Isis rappresenta ancora una minaccia ...