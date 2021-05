Violenta lite tra giornalisti a Saxa Rubra per l'aria condizionata, interviene la polizia (Di sabato 1 maggio 2021) Una discussione trasformatasi nel giro di pochi secondi in una lite Violenta. Ieri pomeriggio negli studi Rai di Saxa Rubra due giornalisti del servizio pubblico nazionale sono venuti alle mani e solo l'intervento della polizia ha calmato gli animi. Rissa in Rai I dettagli su quanto accaduto sono pochi. Si sa solo che due giornalisti Rai Sport, uno di 58 anni che si occupa di boxe e un altro di 52 che segue il calcio, si trovavano nello stesso ufficio di Saxa Rubra con l'aria condizionata accesa in un venerdì romano dal sapore estivo. Non è chiaro chi dei due volesse spegnerla e chi volesse tenerla accesa. Ne è nata una discussione dai toni molto accesi, stando a quanto si apprende dai vari siti che ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 1 maggio 2021) Una discussione trasformatasi nel giro di pochi secondi in una. Ieri pomeriggio negli studi Rai diduedel servizio pubblico nazionale sono venuti alle mani e solo l'intervento dellaha calmato gli animi. Rissa in Rai I dettagli su quanto accaduto sono pochi. Si sa solo che dueRai Sport, uno di 58 anni che si occupa di boxe e un altro di 52 che segue il calcio, si trovavano nello stesso ufficio dicon l'accesa in un venerdì romano dal sapore estivo. Non è chiaro chi dei due volesse spegnerla e chi volesse tenerla accesa. Ne è nata una discussione dai toni molto accesi, stando a quanto si apprende dai vari siti che ...

