VIDEO F1, Max Verstappen: “Macchina difficile da guidare” (Di sabato 1 maggio 2021) Max Verstappen conclude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese si piazzerà sulla griglia di partenza alle spalle delle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e primo oggi. L’olandese ha lamentato ai microfoni della massima formula di avere tra le mani una monoposto difficile da guidare. Il vento non ha certamente aiutato il vincitore del GP di Imola, competizione in cui Verstappen non ha commesso errori dal primo all’ultimo passaggio. La qualifica dell’alfiere della Red Bull è stata condizionata dalla cancellazione del primo dei due passaggi effettuati in Q3. Il compagno di box del messicano Sergio Perez ha abusato dei limiti del tracciato in curva 4, un fatto che gli ha sottratto un tempo che poteva ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Maxconclude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese si piazzerà sulla griglia di partenza alle spalle delle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e primo oggi. L’olandese ha lamentato ai microfoni della massima formula di avere tra le mani una monopostoda. Il vento non ha certamente aiutato il vincitore del GP di Imola, competizione in cuinon ha commesso errori dal primo all’ultimo passaggio. La qualifica dell’alfiere della Red Bull è stata condizionata dalla cancellazione del primo dei due passaggi effettuati in Q3. Il compagno di box del messicano Sergio Perez ha abusato dei limiti del tracciato in curva 4, un fatto che gli ha sottratto un tempo che poteva ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Max F1, GP Portogallo: guarda gli highlights delle qualifiche Terzo Max Verstappen, Carlos Sainz partirà dalla terza fila e Charles Leclerc dalla quarta

F1 - GP Portogallo, gli highlights delle qualifiche a Portimao Terzo, lontano tre decimi, l'altro contendente per il titolo, Max Verstappen, seguito alle spalle da un ottimo 'Checo' Perez e dalla Ferrari di Carlos Sainz. Sesta posizione per un superbo Esteban ...

VIDEO F1, Valtteri Bottas: “Bello ritornare in pole position” Valtteri Bottas ha sorpreso tutti nelle odierne qualifiche del Gran Premio del Portogallo, riuscendo a ottenere un'inaspettata pole position. Il finlandese della Mercedes ha beneficiato della cancella ...

