Tienimi Bordone | la raccolta della settimana

(Di sabato 1 maggio 2021) Sì, abbiamo parlato molto di Eurovision (e non abbiamo finito), ma anche di film da Oscar e di tutti i modi per fare ridere

In questi giorni abbiamo parlato molto di cosa guardare in tv, per scoprire delle cose nuove e sentirci rassicurati, ma anche di possibili scenari ...Di cosa si può ridere? C'è un limite da non oltrepassare? Due chiacchiere su cosa vuol dire fare il comico oggi, con chi lo fa ...Offese che partono dalla tv e arrivano ai social, di cosa si ride quando non si parla di sé, e come andranno gli Oscar, nelle puntate di questa settimana ...