Rissa negli studi Rai, intervengono le forze dell'ordine. Cos'è successo (Di sabato 1 maggio 2021) Un venerdì da leoni, negli studi Rai di Saxa Rubra, dove si parla di sport e uno di quelli nobili, la boxe per intenderci, è stato messo in atto da due giornalisti. La scazzottata negli studi A quanto si apprende infatti due giornalisti sportivi, dei quali non si conoscono le generalità ma solo l'età e lo sport seguito, ovvero il primo di 58 anni seguirebbe la boxe, il secondo di 52 anni invece il calcio, sarebbero venuti alle mani innescando una vera Rissa. Il motivo del contendere sarebbe, a quanto pare, una di quelle futilità per le quali si fanno le migliori litigate, in questo caso il funzionamento del condizionatore, anche se non è stato confermato nemmeno questo poiché la Rai al momento non ha commentato il fatto. Da una semplice discussione dunque si sarebbero via via alzati i ...

