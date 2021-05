Quantum computing | chi vince la corsa? Report Goldman Sachs

Leggi su formiche

(Di sabato 1 maggio 2021) Less is more, almeno nel breve periodo, se si parla di calcolo quantistico. Una ricerca condotta dae la start-up quantistica QC Ware stima che la tecnologia ancora molto imperfetta dietro ai computer quantistici porterà comunque a progressi significativi tra cinque anni, abbastanza per rivoluzionare il calcolo di rischio finanziario. Tra qualche decennio i computer quantistici cambieranno completamente il volto dell’informatica. I calcolatori del futuro saranno infinitamente più potenti di quelli odierni, capaci di svolgere in poche ore operazioni che richiederebbero migliaia di anni ai supercomputer di oggi. Le implicazioni sociali, economiche e soprattutto geopolitiche che comporterebbe il raggiungimento della supremazia quantistica sono immense. Includono la capacità di “rompere” qualsiasi genere di crittografia classica in breve ...