Post Crotone-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Inter : ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di… - mr_kubra : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di #CrotoneInter… - GioGiachetti : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di #CrotoneInter… - alessiomagno1 : CROTONE - INTER 0-2 | FESTEGGIAMENTI POST PARTITA 'E SE NE VA, LA CAPOLI... - feccy : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di #CrotoneInter… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Crotone

Nel, fra l'altro c'è spazio anche per un precisazione un po' particolare: ' Dicono che io ho fatto cambiare l'inno! Roba da pazzi, io non ho fatto cambiare nulla, assolutamente, mi piace ......ile il merito è soprattutto di Eriksen. Il danese in campo da meno di 4 minuti, ha aperto il match e di fatto ha dato i tre punti ai nerazzurri, prima del raddoppio di Hakimi. Nel- ...Antonio Conte, nel post partita di Crotone-Inter, parla così in conferenza stampa, rispondendo con fiducia e positività alle domande dei giornalisti su uno scudetto sempre ...Crotone-Inter | Cosmi: “Dispiace per la retrocessione. Questa squadra ha valori” Crotone-Inter | Cosmi: “Dispiace per la retrocessione. Questa squadra ha valori”. Sono le parole dell’allenatore del Cr ...