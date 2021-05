Pio e Amedeo: cosa va e non va nel loro monologo di ieri (Di sabato 1 maggio 2021) Come annunciato, nell’ultima puntata di Felicissima Sera, Pio e Amedeo si lanciano in un monologo sul politically correct Felicissima Sera si è concluso ieri sera. Boom di ascolti per il duo comico di Foggia, Pio e Amedeo, che ha battuto anche Carlo Conti in diretta sulla Rai. Sono state tre puntate stravaganti e leggere che hanno strappato un sorriso agli italiani dopo più di un anno di pandemia e restrizioni. Non tutti gli italiani, perché si sa, come tanti comici, Pio e Amedeo appartengono a quella categoria che o li si ama fino ad idolatrarli o li si odia da non poterli tollerare. E fin qui nulla di nuovo. Se non li gradisci, basta cambiare canale. Peccato che nell’epoca dei social non si può più decidere cosa vedere e cosa no. Perché l’indomani mattina ci ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Come annunciato, nell’ultima puntata di Felicissima Sera, Pio esi lanciano in unsul politically correct Felicissima Sera si è conclusosera. Boom di ascolti per il duo comico di Foggia, Pio e, che ha battuto anche Carlo Conti in diretta sulla Rai. Sono state tre puntate stravaganti e leggere che hanno strappato un sorriso agli italiani dopo più di un anno di pandemia e restrizioni. Non tutti gli italiani, perché si sa, come tanti comici, Pio eappartengono a quella categoria che o li si ama fino ad idolatrarli o li si odia da non poterli tollerare. E fin qui nulla di nuovo. Se non li gradisci, basta cambiare canale. Peccato che nell’epoca dei social non si può più deciderevedere eno. Perché l’indomani mattina ci ...

