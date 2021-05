Pio e Amedeo: boom incredibile, ma una notizia rende tristi i fan (Di sabato 1 maggio 2021) boom incredibile per il duo comico Pio e Amedeo che hanno frantumato ogni record, ma una notizia rende tristi i fan La terza ed ultima puntata di Felicissima Sera, condotto da Pio e Amedeo, ha trionfato nella gara degli ascolti del venerdì sera. I numeri del duo comico sono da record: hanno totalizzato infatti uno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 maggio 2021)per il duo comico Pio eche hanno frantumato ogni record, ma unai fan La terza ed ultima puntata di Felicissima Sera, condotto da Pio e, ha trionfato nella gara degli ascolti del venerdì sera. I numeri del duo comico sono da record: hanno totalizzato infatti uno L'articolo proviene da Inews.it.

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - frankdanza : @SimoneAlliva Magari le intenzioni di Pio e Amedeo erano buone, ma io continuo a non capire perché si tenda a dare 'consigli' a chi subisce - ghezzwhat : Pensate aspettare 9 mesi e poi vi nasce un figlio pio e amedeo -