Non funziona Clash of Clans il 1 maggio, accesso non riuscito allo scontro di clan (Di sabato 1 maggio 2021) Purtroppo non funziona Clash of clans in questo sabato 1 maggio per buona parte dei giocatori assidui e non. Il ben noto titolo sviluppato dall'azienda finlandese Supercell sta mostrando più di qualche anomalie nelle prime ore di questa giornata. In particolare, il mancato accesso allo scontro dei clan è il principale punto debole del disservizio attuale. Dal suo lancio il 2 agosto 2012 per dispositivi iOS ed il 7 ottobre 2013 per dispositivi Android, il gioco siu è conquistato la particolare attenzione di moltissimi gamers. Non sono pochi gli italiani che giocano costantemente al titolo, di qui la gravità delle anomalie di queste ore che non lasciano scampo a nessuno, pure con l'impossibilità di accedere del tutto ad una qualsiasi ...

