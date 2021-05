Napoli, Clemente: Terminati i lavori sul lungomare (Di sabato 1 maggio 2021) Sono Terminati, nella tarda serata di ieri, i lavori per il rifacimento del tratto di lungomare di Napoli fortemente danneggiato dalla mareggiata invernale. A darne notizia l’assessora ai lavori pubblici Alessandra Clemente. “Siamo soddisfatti che d’intesa con gli operatori commerciali della zona sia stata liberata l’area dal cantiere per il week-end del Primo maggio, che segna la riapertura delle attivita’ in sicurezza”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Sono, nella tarda serata di ieri, iper il rifacimento del tratto didifortemente danneggiato dalla mareggiata invernale. A darne notizia l’assessora aipubblici Alessandra. “Siamo soddisfatti che d’intesa con gli operatori commerciali della zona sia stata liberata l’area dal cantiere per il week-end del Primo maggio, che segna la riapertura delle attivita’ in sicurezza”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

anteprima24 : ** ##Napoli, terminato il rifacimento del tratto di #Lungomare distrutto dalla #Mareggiata **… - ultimora_pol : #Italia #Campania #Napoli Luigi #DeMagistris (#DeMa|Sinistra): 'Non c'è nessuna ipotesi del ritiro della candidatur… - napolicittametr : Metronapoli - Comune di Napoli; assessore Clemente: tavolo operativo per Piazza Mercato - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Alessandra Clemente: 'Nella Galleria Principe di Napoli la bellezza del made in Naples' - - Napoliflash24 : Alessandra Clemente: 'Nella Galleria Principe di Napoli la bellezza del made in Naples' - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Clemente Primo maggio a Napoli in zona gialla: potenziati controlli e trasporto pubblico IL LOCKDOWN Napoli zona gialla, assalto al lungomare e weekend a rischio caos:... Il tavolo, come è ... al fine di dare il massimo supporto necessario' dichiarano le Assessore Alessandra Clemente e ...

De Magistris: "Fico candidato Pd - M5S farebbe comizio con De Luca?" Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Canale 21, commentando le voci che ... ha già annunciato la candidatura a sindaco di Alessandra Clemente, assessore della sua Giunta, e sulla ...

Napoli, Clemente: Terminati i lavori sul lungomare - Ildenaro.it Il Denaro Napoli, Clemente: Terminati i lavori sul lungomare Sono terminati, nella tarda serata di ieri, i lavori per il rifacimento del tratto di lungomare di Napoli fortemente danneggiato dalla mareggiata invernale. A darne notizia l’assessora ai lavori ...

Napoli, terminato il rifacimento del tratto di lungomare distrutto dalla mareggiata Napoli – “Sopralluoghi notturni. Terminato il rifacimento del tratto di lungomare distrutto dalla mareggiata”. A darne notizia l’assessora ai lavori pubblici Alessandra Clemente, nella tarda serata di ...

IL LOCKDOWNzona gialla, assalto al lungomare e weekend a rischio caos:... Il tavolo, come è ... al fine di dare il massimo supporto necessario' dichiarano le Assessore Alessandrae ...Così il sindaco diLuigi de Magistris, intervenuto a Canale 21, commentando le voci che ... ha già annunciato la candidatura a sindaco di Alessandra, assessore della sua Giunta, e sulla ...Sono terminati, nella tarda serata di ieri, i lavori per il rifacimento del tratto di lungomare di Napoli fortemente danneggiato dalla mareggiata invernale. A darne notizia l’assessora ai lavori ...Napoli – “Sopralluoghi notturni. Terminato il rifacimento del tratto di lungomare distrutto dalla mareggiata”. A darne notizia l’assessora ai lavori pubblici Alessandra Clemente, nella tarda serata di ...