Motta torna all' essenziale con ' Semplice' | ' Ho capito che faccio musica per me'

(Di sabato 1 maggio 2021) 'Un nuovo percorso di crescita sia personale sia artistico'. E' come descrive il suo nuovo album,. Si intitola '' e arriva a tre anni da 'Vivere o morire'. Il cantautore rivela: 'L'ho ...

"Un nuovo percorso di crescita sia personale sia artistico". E' come descrive il suo nuovo album, Motta. Si intitola "Semplice" e arriva a tre anni da "Vivere o morire". Il cantautore rivela: "L'ho fa ...
Motta ha presentato il suo terzo album di inediti, dal titolo Semplice, disponibile a partire da oggi, venerdì 30 aprile.