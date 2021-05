Migranti, la video - denuncia di SeaWatch: 'Picchiati in mare dalla guardia costiera libica' (Di sabato 1 maggio 2021) 'Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell'inferno da cui fuggivano'. Con queste parole l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) 'Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell'inferno da cui fuggivano'. Con queste parole l'...

Corriere : La video-denuncia di Sea Watch: «Migranti picchiati dalla guardia costiera libica e fatti rientrare» - fanpage : L’equipaggio della Sea Watch 4 ha diffuso un video su Twitter in cui vede la guardia costiera libica inseguire i mi… - HuffPostItalia : Migranti picchiati e costretti a tornare indietro: il video di Sea Watch mostra le violenze libiche - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: «#migranti picchiati in mare dalla guardia costiera libica»: la video-denuncia di #sea watch - mattinodinapoli : «#migranti picchiati in mare dalla guardia costiera libica»: la video-denuncia di #sea watch -