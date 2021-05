Migranti fra sbarchi e polemiche

fainformazione : A Lampedusa notte di sbarchi, giunti 532 migranti. Notte di sbarchi a Lampedusa (Ag) dove, con 4 diverse imbarcazi… - fainfocronaca : A Lampedusa notte di sbarchi, giunti 532 migranti. Notte di sbarchi a Lampedusa (Ag) dove, con 4 diverse imbarcazi… - Adrien11771349 : RT @lakerrunner: @Adri19510 Acclarato che le ONG offrono servizio traghetto. Che Alarm Phone gestisce gli appuntamenti fra ONG e scafisti,… - _8Debora_ : Infine, poco dopo le 8, sono arrivati - dopo che erano stati intercettati ad un miglio dalla costa - altri 94 migra… - _8Debora_ : E Noi chiusi???? Notte di sbarchi a Lampedusa (Ag) dove, con 4 diverse imbarcazioni, sono approdati 532 migranti. A s… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti fra

... oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio,Covid e varianti, è doveroso ... dove sono approdate 4 imbarcazioni, che in tutto hanno fatto sbarcare 532soccorsi dalle ...... oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio,Covid e varianti, è doveroso ... Sull'isola, nelle ultime 24 ore, sono arrivati poco meno di 700. "Io in un anno ho ridotto dell'..."Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini ..."Questa mattina SeaWatch4 ha soccorso 77 persone fra cui 11 donne e un neonato. Le persone a bordo sono adesso 121. Poco prima dell'operazione, il nostro equipaggio ha assistito all'intercettazione ...