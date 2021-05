LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Migno al comando con il record della pista! Acosta costretto a passare dal Q1. Alle 12.35 la qualifica (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.52 A meno di sorprese non dovrebbe essere difficile per Masià e Foggia passare nella Q2. I due protagonisti a Portimao hanno la possibilità di rifarsi questo pomeriggio. 9.49 Segnaliamo i problemi per Fenati che oggi ha effettuato pochi giri. L’italiano di casa Max Racing strappa un pass per la Q2 grazie Alle prestazioni di ieri. 9.48 Sessione oltremodo interessante quella che abbiamo vissuto oggi. Migno si conferma molto competitivo sul giro veloce ed è pronto a confermarsi anche nella qualifica di questo pomeriggio. 9.47 La classifica della Top10 della FP3: 1 16 A. Migno 1:44.988 2 53 D. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.52 A meno di sorprese non dovrebbe essere difficile per Masià e Foggianella Q2. I due protagonisti a Portimao hanno la possibilità di rifarsi questo pomeriggio. 9.49 Segnaliamo i problemi per Fenati che oggi ha effettuato pochi giri. L’italiano di casa Max Racing strappa un pass per la Q2 grazieprestazioni di ieri. 9.48 Sessione oltremodo interessante quella che abbiamo vissuto oggi.si conferma molto competitivo sul giro veloce ed è pronto a confermarsi anche nelladi questo pomeriggio. 9.47 La classificaTop10FP3: 1 16 A.1:44.988 2 53 D. ...

