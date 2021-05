La Red Bull spinge sugli sviluppi | a Portimao arrivano novità tecniche

(Di sabato 1 maggio 2021) La Redè sempre più determinata nel contrastare la Mercedes nella lotta per il titolo questa stagione. Ad Imola era stata provata brevemente un'evoluzione del fondo concentrata essenzialmente ...

Laè sempre più determinata nel contrastare la Mercedes nella lotta per il titolo questa stagione. Ad Imola era stata provata brevemente un'evoluzione del fondo concentrata essenzialmente nella ...Il 2021 tuttavia sembra poter raccontare una storia differente, perché a fine marzo in Bahrain era stato Max Verstappen a prendersi la pole position al volante della sua, per di più la ...Nel giovedì di Portimao Hamilton ha smentito le voci che lo vogliono prossimo al ritiro. L'inglese vuole essere protagonista anche nel 2022 ...Il team principal della Mercedes si attende una collaborazione tra la casa tedesca e la scuderia di Milton Keynes a partire dal nuovo ciclo di motori ...