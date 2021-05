Julia Michaels | Not in Chronological Order

(Di sabato 1 maggio 2021) Il mondo del cantautore a noleggio è pieno di ex interpreti: ex pop star, indie rocker e, come nel caso di Max Martin, frontmen glam metal che sono scivolati con gratitudine in secondo piano quando il successo, o il loro desiderio di essere sotto i riflettori, è sbiadito. Il loro enorme numero suggerisce che si tratta di una transizione relativamente semplice da fare. Ma c’è una netta mancanza di traffico nella direzione opposta, il che suggerisce che il viaggio dal retro al centro dell’attenzione è più difficile. La carriera diè un esempio calzante di questa storia che si ripete da sempre. Ed ora ha pubblicato Not in: gli inizi Nel 2017, sembrava straordinaria, dopo aver svolto uno straordinario apprendistato come cantautrice a ...

Advertising

cut_youoff : Julia Michaels quanto cazzo ti amo - italian_roses : #Throwback 300420 [ Articolo ] Sam Smith, Lindsay Stirling, Niall Horan, Finneas e molti altri si sono uniti a JP… - italian_roses : #Throwback 300420 [ Articolo ] JP Saxe e Julia Michaels hanno chiamato a raccolta delle celebrità per una cover di… - LongStoryShawn_ : Julia Michaels ha sfornato un capolavoro, andate ad ascoltarlo ?? #NotInChronologicalOrder - EndCent : @juliamichaels pubblica il debut album #notinchronologicalorder -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Michaels

Spettacoli News

More Storie: "Non vergogniamoci delle nostre fragilità" Storie Le notti di luna di Enrico Nigiotti: "Quando a Capraia ho imparato a parlare con me stesso" Storie Chi è H. E. R., l'...... Selena Gomez, Britney Spears, Dua Lipa e Shawn Mendes e poi intraprendendo una carriera di solista a tutto tondo, è molto probabile che a quest'orasarebbe la nuova Catherine Willows. ...Childhood picket fence, smells like confidence / Raised with a little more common sense / Isn't always on defense, [?] up straight, knows how to take a ...Julia Michaels released her debut album Not in Chronological Order — which includes tracks she cowrote with her boyfriend JP Saxe — on Friday ...