I Mitchell contro le macchine, il regista Mike Rianda: “se metti quello che ti piace nei film, la gente lo (Di sabato 1 maggio 2021) La nostra intervista a Mike Rianda, regista del bellissimo I Mitchell contro le macchine, il film d'animazione Sony distribuito in streaming da Netflix dal 30 aprile. Rimandato più volte per la situazione che ben conosciamo, I Mitchell contro le macchine ha finalmente trovato la via per arrivare sui nostri schermi grazie a Netflix. Il film di Mike Rianda è disponibile, infatti, sulla popolare piattaforma streaming dal 30 aprile e può quindi avere la visibilità che merita. Del suo valore abbiamo parlato nella nostra recensione del film, ma abbiamo avuto modo di farci raccontare qualcosa della realizzazione e delle scelte fatte dal suo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021) La nostra intervista adel bellissimo Ile, ild'animazione Sony distribuito in streaming da Netflix dal 30 aprile. Rimandato più volte per la situazione che ben conosciamo, Ileha finalmente trovato la via per arrivare sui nostri schermi grazie a Netflix. Ildiè disponibile, infatti, sulla popolare piattaforma streaming dal 30 aprile e può quindi avere la visibilità che merita. Del suo valore abbiamo parlato nella nostra recensione del, ma abbiamo avuto modo di farci raccontare qualcosa della realizzazione e delle scelte fatte dal suo ...

EclecticFirst : Qui ho scritto una recensione in cui spiego perché vederlo secondo me, se vi va, date un'occhiata!… - EclecticFirst : Ho rivisto 'I Mitchell contro le macchine' per mostrarlo a mia madre, e nulla, mi è piaciuto ancora di più. - UniMoviesBlog : Diretto da #MichaelRianda e #JeffRowe, #IMitchellcontroleMacchine è il nuovo lungometraggio animato realizzato da… - heyst0bi1 : ecco qua un piccolo pezzo di trailer del cartone 'Mitchell contro le Macchine' con Mic Drop di sottofondo #BTS… - heyst0bi1 : Hanno postato da poco il nuovo cartone'Mitchell contro le Macchine'che come canzone ha Mic drop #BTS #BTS_twt… -