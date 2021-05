FootyHeadlines – Inter | ecco la maglia 22-23 | addio Driver c’è Lenovo come retro-sponsor

(Di sabato 1 maggio 2021) Primissime anticipazioni sulla22/23 dell’In attesa di conoscere quale sarà lahome che l’indosserà nella prossima stagione, il portale dedicato Footy Headlines ha rilasciato una prima anticipazione di quella che potrebbe essere ladei nerazzurri nel corso della stagione 2022/2023. “Le prime foto dellahome 22-23 dell’sono di Gol de Sergio / Ofoball, e mostrano un design futuristico con una nuova tonalità di blu per lahome. Le immagini non includono lo swoosh che sarà comunque presente sul prodotto finale. Oltre a questo, non c’è nemmeno il nuovo, in attesa di capire quale sarà il sostituto di Pirelli, già a partire dalla prossima stagione”. “Sul ...

Commenta per primo Prime indiscrezioni sulla seconda maglia dell', come rivelato dal sito specializzato. Stemma nuovo, con lettere dorate su sfondo nero, e colletto che richiama la casacca da trasferta di metà anni 2000, con il colletto per metà ...Il sito specializzatoha fatto notare come il modello di maglia creato per il quarto kit dell', sia ispirato moltissimo alla maglia da trasferta nerazzurri della stagione 1997/...Il Milan si candida ad essere protagonista per il futuro, sono state pubblicate le indiscrezioni della maglia per la prossima stagione ...Sono in tanti ad essere rimasti entusiasmati dalla maglia della prossima stagione, ma non è mancato chi ha storto il naso e qualcun'altro che. con quella maglia è preoccupato di non rivedere Ronaldo i ...