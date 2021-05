Eriksen e Hakimi | l’Inter virtualmente campione Conte ‘sul divano’ | occhi sull’Atalanta

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) Una vittoria di misura con i gol di un calciatore diverso dai Lu-La, due pali, una rete annullato e la solita porta inviolata che ormai sembra un timbro d’autore.batte il Crotone, avvicina ancor di più lo Scudetto che può diventare aritmetico con un passo falso dell’Atalanta e lo fa con una sintesi dell’ultimo mese nerazzurro. Finisce 2-0 e decidono i gol diarrivati nell’ultima mezz’ora di gioco in una partita sotto controllo ma non facile da sbloccare. Prima con una conclusione del danese deviata quel che basta per mettere fuori gioco Cordaz, infine con un contropiede finalizzato daa tu per tu col portiere avversario.d’Italia e lo sarà anche aritmeticamente se il Sassuolo fermerà l’Atalanta al Mapei. ...