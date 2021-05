Da Wada e World Athletics un secco ' no' a Schwazer  per Tokyo

(Di sabato 1 maggio 2021) AGI - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) e World Athletics si sono espresse contrarie a conferire la sospensione della squalifica ad Alex Schwazer e quindi di farlo partecipare alle Olimpiadi di. È quanto apprende oggi l'AGI da fonti legali a Losanna confermate anche dal pool di avvocati del marciatore italiano che a metà aprile aveva presentato al Tribunale federale di Losanna istanza della sospensione della squalifica di 8 anni a suo carico per recidiva al doping.

