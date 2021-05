Atletico Madrid | vittoria di misura sull’Elche | +5 dal Real Madrid

(Di sabato 1 maggio 2021) L’del cholo Simeone vince dicontro l’Elche. Ora i colchoneros allungano a +5 sui cugini delSospiro di sollievo per l’e per il cholo Simeone. I colchoneros vincono dicontro l’Elche per 1-0, grazie alla rete di Marcos Llorente al minuto ’23, con i padroni di casa che falliscono un rigore al 92?.che vola a +5 sui cugini dele +6 su Barcellona e Siviglia. Per quanto riguarda l’Elche, al momento, sarebbe retrocesso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Paroladeltifoso : L’Atletico Madrid continua la corsa al titolo, ecco chi è l’uomo in più dei colchoneros - ovacion : ¡Tremendo lo del Aleti de Simeone! - _grazy87 : @fabio200908 Superiore quella della Juve ma a centrocampo è più superiore l'Atletico Madrid - fabio200908 : Curiosità, considerate la rosa dell’Atletico Madrid superiore o inferiore alla nostra? - Daniele20052013 : Atletico Madrid, vittoria da brividi: l'Elche sbaglia un rigore al 90'! -

Nella Liga , rimane viva la lotta per la vittoria del campionato , con quattro squadre in pochissimi punti. L', dopo aver dilapidato i molti punti di vantaggio sulle dirette concorrenti, trova un'importantissima vittoria di misura contro l'Elche . Termina 0 - 1, con la squadra di Simeone ...
«Possiamo mettere lo champagne in frigo». Getta la maschera anche Guardiola, dopo la vittoria del suo Manchester City sul campo del Crystal Palace. Due a zero per i Citizens, ...