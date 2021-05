Anni di piombo, il conto della memoria. La riflessione di Follini (Di sabato 1 maggio 2021) Quei terroristi arrestati nei giorni scorsi in Francia e destinati, prima o poi (più poi che prima, a quanto pare) ad essere restituiti alla giustizia italiana ci ricordano che il tempo e la memoria non sono mai delle variabili indipendenti nella vita dei paesi e nei processi politici che li attraversano. A tutti noi piace pensare che il tempo, con la sua corsa un po’ affannosa, ci liberi in fretta almeno di alcuni fardelli del passato. E così diventa facile rimuovere, e tra di noi s’è perso perfino il ricordo di quella stagione – gli Anni di piombo – nella quale si sparava quasi ogni giorno, e ogni giorno si viveva nell’incubo di nuove violenze. All’epoca, un bel pezzo della nuova generazione si lasciò suggestionare da un’idea cupa dello Stato e dei suoi apparati; e da un’idea facile e fasulla di una rivoluzione che ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) Quei terroristi arrestati nei giorni scorsi in Francia e destinati, prima o poi (più poi che prima, a quanto pare) ad essere restituiti alla giustizia italiana ci ricordano che il tempo e lanon sono mai delle variabili indipendenti nella vita dei paesi e nei processi politici che li attraversano. A tutti noi piace pensare che il tempo, con la sua corsa un po’ affannosa, ci liberi in fretta almeno di alcuni fardelli del passato. E così diventa facile rimuovere, e tra di noi s’è perso perfino il ricordo di quella stagione – glidi– nella quale si sparava quasi ogni giorno, e ogni giorno si viveva nell’incubo di nuove violenze. All’epoca, un bel pezzonuova generazione si lasciò suggestionare da un’idea cupa dello Stato e dei suoi apparati; e da un’idea facile e fasulla di una rivoluzione che ...

