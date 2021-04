Vi guardo da qui senza poter far nulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Vi guardo da qui affacciato alla finestra dello spirito. Le notizie che mi arrivano non dovrebbero mai arrivare a cuore umano. La radio dice: “In India sono allo stremo, non hanno più legna neanche per bruciare i morti“. Continuerò a guardarvi senza fare nulla? Ditemi cosa possiamo fare. Non avete più ossigeno, non avete medicine, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Vida qui affacciato alla finestra dello spirito. Le notizie che mi arrivano non dovrebbero mai arrivare a cuore umano. La radio dice: “In India sono allo stremo, non hanno più legna neanche per bruciare i morti“. Continuerò a guardarvifare? Ditemi cosa possiamo fare. Non avete più ossigeno, non avete medicine,

FiorinaFabio : Vi guardo da qui senza poter far nulla - lisadagliocchib : RT @ghegola: – È stato qui tuo fratello, ma se n’è andato. Aveva fretta – Useppe si guardò intorno. Gli occhi, dalla tristezza, si fecero… - laura_daisy2003 : RT @Agatha776: Care Zorzine cagacazzi che scrivete dm vi rispondo qui. Ho 30 anni vivo da sola e mi mantengo con il mio lavoro. Se guardo u… - Ludovica_ast : @macosanesaaaii1 Non la seguo e non guardo le sue storie. Quindi sentitevi meno importanti grazie. Ho visto la foto… - LordLandoXVII : 'Massì fanculo mi compro un bonsai' Guardo i prezzi 'Massì fanculo mi compro un garofano' Non che comunque sia fin… -

