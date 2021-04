Vaticano | con la legge anti corruzione finisce l’era dei ‘principi della Chiesa’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Papa Francesco ha emanato la suanella stessa settimana in cui in Italia il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini nominava capoSegreteria tecnica del ministero Massimo Parisi, condannato in primo grado a cinque anni per bancarotta di una società editoriale e i connessi finanziamenti statali all’editoria. “Confermo la scelta, la sua condanna non è definitiva” ha dichiarato al Fatto la ministra. In realtà è la conferma del livello di totale mancanza di pudore a cui è arrivata una parte notevole del mondo politico italiano. L’Azzeccagarbugli è l’icona simbolica, quando si arriva ad affrontare in Italia la questionetrasparenza,decenza e del conflitto di interesse. Il parallelo con la nuovavaticana salta ...