Tragedia in Israele, la calca al raduno religioso provoca 44 morti. Netanyahu: «Disastro terrribile» (Di venerdì 30 aprile 2021) È finita in Tragedia la manifestazione religiosa di Lag b’Omer al Monte Meron, in Israele. Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita. E 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante il tradizionale raduno religioso israeliano. In Galile. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di ”un Disastro terribile”. Il triste epilogo di quello che era stato il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus. Con la partecipazione di 100mila persone secondo la polizia. Israele, finisce in Tragedia un raduno religioso affollatissimo L’emittente Channel 12 ha spiegato che sono in corso le operazioni per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) È finita inla manifestazione religiosa di Lag b’Omer al Monte Meron, in. Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita. E 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di unache si è creata durante il tradizionaleisraeliano. In Galile. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro israeliano Benjaminha parlato di ”unterribile”. Il triste epilogo di quello che era stato il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus. Con la partecipazione di 100mila persone secondo la polizia., finisce inunaffollatissimo L’emittente Channel 12 ha spiegato che sono in corso le operazioni per ...

Advertising

DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - Antonio_Tajani : Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron… - fattoquotidiano : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 morti e 150 feriti - PollicinoAndrea : RT @_SpaceJay___: Dopo tutti i morti da covid l'ultima cosa che ci voleva è la tragedia sul Monte Meron ad Israele. 44 morti e più di 100 f… - Meganmonta1 : RT @Antonio_Tajani: Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron in… -