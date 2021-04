Stasera in tv “Downsizing” | i lillipuziani del nostro secolo

(Di venerdì 30 aprile 2021) È il 2017, un anno prima che Greta Thumberg ispiri la nascita del movimento ambientalista Fridays For Future, quando “” arriva nelle sale: il film della 20th Century Fox parte dalla scottante tematica ambientale e la pone come giustificazione dell’idea che sta alla base di questa commedia fantasy. In un mondo minacciato dalla sovrappopolazione e dalla conseguente mancanza di risorse sufficienti, in questa pellicola lo scienziato Jorgen Asbjørnsen (Rolf Lassgard) porta davanti agli occhi del mondo un’invenzione straordinaria: il ridimensionamento dell’essere umano che, rimpicciolito, dovrebbe diminuire il proprio impatto ambientale. Kirsten Wiig e Matt Damon in una scena di “”, Credits: Cinematografo.it“” e il ridimensionamento delle aspettative In un’America dei giorni nostri, Paul Safranek (Matt ...

Filmin TV di Oggi Venerdì 30 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: In Guerra, Una Giusta Causa,, Mississippi Burning - Le radici dell'odio, ......08 - TG COM 22:13 - METEO 22:15 -- VIVERE ALLA GRANDE - 2 PARTE Rete 4 18:58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:33 - METEO. IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 296 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:...20. La rete Mediaset collocata sul canale venti del digitale terrestre propone questa sera un film passato pressoché inosservato nelle sale italiane nonostante la presenza di Matt Damon in qualità di ...In un mondo minacciato dal cambiamento climatico, uno scienziato propone una soluzione concreta: il ridimensionamento.