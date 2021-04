Si invaghisce via chat. Poi la donna sparisce con 43mila euro

(Di venerdì 30 aprile 2021) Como - Mesi di conversazioni in, su un social forum. Lui nel Comasco e lei, stando a quanto gli raccontava, in Francia. Qualche foto in cui lacompariva con un'immagine sobria, sempre in ...

IL GIORNO

Como - Mesi di conversazioni in chat , su un social forum. Lui nel Comasco e lei, stando a quanto gli raccontava, in Francia. Qualche foto in cui la donna compariva con un'immagine sobria, sempre in ordine.