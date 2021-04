Sergio Leone, 32 anni fa l’addio al grande regista. Da Clint Eastwood a Verdone e De Niro: i “ragazzi” che ha lanciato (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha diretto pochi film, quasi tutti capolavori, e la sua regia ha fatto scuola nel mondo. Ha creato un genere immortale, lo Spaghetti western, e ha lanciato Clint Eastwood così come il nostro Carlo Verdone. Se nel 2019 si sono celebrati i 90 anni dalla sua nascita e i 30 dalla morte, come non ricordarlo anche oggi: 30 aprile, trentaduesimo anniversario della sua scomparsa (1989). Sì, perché di Sergio Leone abbiamo nostalgia. In privato parlava in colorito romanesco, in pubblico in un impeccabile italiano. “Mi ha insegnato tutto” ha dichiarato spesso Verdone che ogni volta che ne parla lo fa come altri fanno di un padre e di un maestro. Pellicole che hanno tracciato una strada D’altro canto Leone è riconosciuto come uno ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha diretto pochi film, quasi tutti capolavori, e la sua regia ha fatto scuola nel mondo. Ha creato un genere immortale, lo Spaghetti western, e hacosì come il nostro Carlo. Se nel 2019 si sono celebrati i 90dalla sua nascita e i 30 dalla morte, come non ricordarlo anche oggi: 30 aprile, trentaduesimoversario della sua scomparsa (1989). Sì, perché diabbiamo nostalgia. In privato parlava in colorito romanesco, in pubblico in un impeccabile italiano. “Mi ha insegnato tutto” ha dichiarato spessoche ogni volta che ne parla lo fa come altri fanno di un padre e di un maestro. Pellicole che hanno tracciato una strada D’altro cantoè riconosciuto come uno ...

