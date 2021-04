Scrittori | è morto Jason Matthews | autore del thriller bestseller ' Red Sparrow' **

(Di venerdì 30 aprile 2021) New York, 30 apr. - (Adnkronos) -, l'ex agente della Cia diventato scrittore di romanzi di spionaggio di successo,del"Red", èmercoledì 28 aprile nella sua casa di Rancho Mirage, in Califonia, all'età di 69 anni.è deceduto a causa della degenerazione corticobasale, una malattia neurodegenerativa rara e non curabile, ha reso noto il suo editore americano, Scribner. Durante i suoi 33 anni di carriera nella Cia,ha preso parte a diverse operazioni segrete in tutto il mondo, reclutando spie nell'Europa dell'Est, in Medio ed Estremo Oriente. Attingendo alla sua professione nello spionaggio e alla sua ammirazione per lo scrittore John le Carré, nel 2013 ha esordito ...

