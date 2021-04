(Di venerdì 30 aprile 2021) E’poco dopo l’arrivo in ospedale, ilscooterista che oggi, poco dopo le 15:00, si èto con unguidato da un uomo italiano di 54 anni in viale Jonio, all’altezza di via Matteo Bandello, nel quartiere Montesacro. A causa dell’urto lo scooterista era rimasto gravemente ferito. Il conducente dell’si è fermato per prestare soccorso. L’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 119 e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, ma poco dopo l’uomo èa causa delle gravissime ferite riportate. (foto Reporter Montesacro) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, si scontra con un autoarticolato: morto 52enne - CorriereCitta : Roma, scooter si scontra con un’autoarticolato: gravissimo 52enne - AleG51340331 : @MarcoBellinazzo @acffiorentina Aggiungiamo anche il fatto che ogni volta che si vuole cambiare qualcosa ci si scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scontra

RomaToday

Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, a, in Viale Jonio , all'altezza dello svincolo dii va Matteo Bandello , nel quartiere Montesacro . Intorno alle ore 15:10 un autoarticolato Iveco guidato da un uomo italiano di 54 anni e uno ...- 'La corsa alla Transizione Ecologica continua a riempire le dichiarazioni delle forze politiche. Concretamente, però, chi vuole investire in energie rinnovabili sicon lungaggini e ...Tanti big match interessanti in giro per l’Europa. In Inghilterra il Citizens di Guardiola possono mettere la parola fine alla Premier, in Spagna e in Francia, invece, la battaglia impazza e ...La Roma perde tre giocatori per infortunio in 37 minuti Ansa – Finisce peggio che a Liverpool tre anni fa, a una sessantina di chilometri dallo stadio dei sogni, Old Trafford di Manchester. Oggi, cont ...