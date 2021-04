Prova scritta concorso Comune Roma, cosa studiare: programmi e testi specifici (Di venerdì 30 aprile 2021) Dal 7 giugno 2021 partiranno le sessioni di Prova scritta del concorso Comune Roma. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato il 27 aprile, ha parlato della riforma concorsi pubblici (art. 10 del D.L. 44/2021) e fornito anticipazioni sull’inizio della selezione del concorsone che porterà 1.512 nuove assunzioni nell’Amministrazione capitolina. Intanto aumentano le domande di ammissione: sono già più di 190mila i partecipanti per posti in categoria C e D e con la riapertura, fino al 24 maggio, potrebbero superare la soglia dei 200mila. Alle porte la selezione per 42 dirigenti, mentre per istruttori e funzionari aspettiamo indicazioni più precise. Sono stati pianificati 35 giorni di prove, con due sessioni ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) Dal 7 giugno 2021 partiranno le sessioni didel. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato il 27 aprile, ha parlato della riforma concorsi pubblici (art. 10 del D.L. 44/2021) e fornito anticipazioni sull’inizio della selezione delne che porterà 1.512 nuove assunzioni nell’Amministrazione capitolina. Intanto aumentano le domande di ammissione: sono già più di 190mila i partecipanti per posti in categoria C e D e con la riapertura, fino al 24 maggio, potrebbero superare la soglia dei 200mila. Alle porte la selezione per 42 dirigenti, mentre per istruttori e funzionari aspettiamo indicazioni più precise. Sono stati pianificati 35 giorni di prove, con due sessioni ...

