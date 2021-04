Pomezia. Case popolari di Via Fellini, il sindaco Zuccalà: ‘Nessun accordo per far arrivare i rom da Castel Romano’ (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo le operazioni di verifica effettuate giovedì negli immobili di proprietà del Comune di Roma, ai civici 4 e 9 di Via Fellini, si sono intensificate le voci riguardanti il trasferimento a Pomezia di famiglie rom provenienti dal Villaggio della Solidarietà di via Pontina, a Castel Romano, oggetto di sgomberi proprio in questo periodo. Leggi anche: Pomezia, maxi blitz in via Fellini: controllati 121 appartamenti, 45 abusivi denunciati (FOTO) Su questa ipotesi ha voluto rispondere il sindaco Adriano Zuccalà. “Stanno circolando voci assolutamente false in queste ore a Pomezia – afferma il Primo Cittadino – Non esiste alcun accordo con il Comune di Roma rispetto alla collocazione delle famiglie che vivono attualmente presso il campo rom ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo le operazioni di verifica effettuate giovedì negli immobili di proprietà del Comune di Roma, ai civici 4 e 9 di Via, si sono intensificate le voci riguardanti il trasferimento adi famiglie rom provenienti dal Villaggio della Solidarietà di via Pontina, aRomano, oggetto di sgomberi proprio in questo periodo. Leggi anche:, maxi blitz in via: controllati 121 appartamenti, 45 abusivi denunciati (FOTO) Su questa ipotesi ha voluto rispondere ilAdriano. “Stanno circolando voci assolutamente false in queste ore a– afferma il Primo Cittadino – Non esiste alcuncon il Comune di Roma rispetto alla collocazione delle famiglie che vivono attualmente presso il campo rom ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a @PLRomaCapitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verif… - CorriereCitta : Pomezia. Case popolari di Via Fellini, il sindaco Zuccalà: ‘Nessun accordo per far arrivare i rom da Castel Romano’ - LuigieLestelle : RT @virginiaraggi: Grazie a @PLRomaCapitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verifiche… - EmanueleCeccM5S : RT @virginiaraggi: Grazie a @PLRomaCapitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verifiche… - Giancar70336148 : RT @virginiaraggi: Grazie a @PLRomaCapitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verifiche… -