Obbligato a vedere la fidanzata mentre va a letto con un altro: le immagini da Temptation Island inglese fanno discutere (Di venerdì 30 aprile 2021) Bufera sulla versione inglese di Temptation Island: l’aver costretto un uomo a vedere la fidanzata a letto con un altro ha generato una polemica. In Italia conosciamo ormai da diversi anni il format di Temptation Island. Si tratta di un reality in cui delle coppie con dei problemi mettono alla prova la fedeltà del rispettivo partner andando su un’isola piena di tentatori. Gli uomini stanno tutti insieme in una spiaggia in compagnia delle tentatrici e le donne su una limitrofa insieme ai tentatori. Durante la settimana vengono mostrate immagini di ciò che fanno i partner dall’altra parte dell’Isola. Nella maggior parte dei casi i filmati vengono mostrati solo se una ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 aprile 2021) Bufera sulla versionedi: l’aver costretto un uomo alacon unha generato una polemica. In Italia conosciamo ormai da diversi anni il format di. Si tratta di un reality in cui delle coppie con dei problemi mettono alla prova la fedeltà del rispettivo partner andando su un’isola piena di tentatori. Gli uomini stanno tutti insieme in una spiaggia in compagnia delle tentatrici e le donne su una limitrofa insieme ai tentatori. Durante la settimana vengono mostratedi ciò chei partner dall’altra parte dell’Isola. Nella maggior parte dei casi i filmati vengono mostrati solo se una ...

CBravi76 : @giuliapisoni Sono riusciti a rompere anche in questo caso. Ci ha fatto vedere la sua casa e non era obbligato. Per… - barcachevola : @_Egomostro Sono delle stanze in cui si può parlare senza farsi vedere, se entri non sei obbligato a parlare, puoi… - GraceKe2426485 : @Claudia45665 Quindi pedofilo e la ragazzina non poteva più vedere i genitori. E la mamma ai microfpni di una trasm… - GLife925 : @Elena31305 Condivido pienamente. Nessuno è obbligato a vedere Mediaset play perché se lo trova davanti cambiando c… - hstylesvxv : @stateofharold bho nel 2012 mia sorella mi ha obbligato a sedermi accanto a lei e mi ha fatto vedere live while we’re young -