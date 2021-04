Napoli, Zola: “Gattuso sbaglia una cosa, vi spiego. Cagliari? Alla squadra dico una cosa” (Di venerdì 30 aprile 2021) Classe, qualità e giocate spesso decisive.Un mix a dir poco esplosivo di tutte queste caratteristiche quello che rendeva Gianfranco Zola un giocatore unico nel suo genere. Smisurata capacità di decidere le gare e di ammattire le retroguardie avversarie con le sue finte, il classe '66 ha sempre lasciato la su firma nel calcio nazionale e non solo. Non sembrano troppo lontani gli anni in cui, da attaccante puro, faceva sognare il Chelsea dei primi anni 2000.Napoli, Lavezzi: “Andai via per un motivo. Ero d’accordo con De Laurentiis”. E su Maradona..Oggi Zola è Alla ricerca di una panchina, dopo le numerose esperienze in Italia e all'estero. In vista della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Cagliari, il vice campione del mondo del 1994 ha concesso un' intervista esclusiva ai microfoni ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Classe, qualità e giocate spesso decisive.Un mix a dir poco esplosivo di tutte queste caratteristiche quello che rendeva Gianfrancoun giocatore unico nel suo genere. Smisurata capacità di decidere le gare e di ammattire le retroguardie avversarie con le sue finte, il classe '66 ha sempre lasciato la su firma nel calcio nazionale e non solo. Non sembrano troppo lontani gli anni in cui, da attaccante puro, faceva sognare il Chelsea dei primi anni 2000., Lavezzi: “Andai via per un motivo. Ero d’accordo con De Laurentiis”. E su Maradona..Oggiricerca di una panchina, dopo le numerose esperienze in Italia e all'estero. In vista della prossima sfida di Serie A tra, il vice campione del mondo del 1994 ha concesso un' intervista esclusiva ai microfoni ...

Advertising

SkySport : Zola: 'Sarri è l'allenatore giusto per la Roma. Dopo Napoli, Chelsea e Juve è cresciuto' - Mediagol : #Napoli, Zola: 'Gattuso sbaglia una cosa, vi spiego. Cagliari? Alla squadra dico una cosa' - TOWIChelsea : RT @SkySport: Zola: 'Sarri è l'allenatore giusto per la Roma. Dopo Napoli, Chelsea e Juve è cresciuto' - sscalcionapoli1 : Zola: 'Il Napoli di Gattuso è simile al suo Milan, Sarri? Sarebbe perfetto per la Roma' #calciomercato… - _TopChavy_ : RT @SkySport: Zola: 'Sarri è l'allenatore giusto per la Roma. Dopo Napoli, Chelsea e Juve è cresciuto' -