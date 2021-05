Napoli, quattro colpi di pistola esplosi in strada (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – quattro colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi in via Leopardi nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, a far fuoco sarebbero state quattro persone in sella a due scooter. Non ci sono feriti e non si segnalano danni a cose. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che stanno procedendo ai rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodisono statinel pomeriggio di oggi in via Leopardi nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, a far fuoco sarebbero statepersone in sella a due scooter. Non ci sono feriti e non si segnalano danni a cose. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che stanno procedendo ai rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

poliziadistato : È trascorso un anno, ma il ricordo di quella tragica notte è ancora vivo in tutti noi. Pasquale #Apicella, giovane… - anteprima24 : ** ##Napoli, quattro colpi di pistola esplosi in strada ** - ildesk : La scena in via Leopardi: nessun ferito o danno a cose, i colpi di pistola esplosi in aria da quattro persone, a bo… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 172 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo parlato delle squadre in lotta per… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Mauro: 'Il Napoli è altamente indiziato ad arrivare tra le prime quattro, vedrei molto bene il ritorno di Sarri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli quattro La madre aveva avuto un'emorragia cerebrale, i medici del Cardarelli fanno nascere la bambina. "Un parto delicatissimo - spiega Claudio Santangelo - perché bisognava evitare ogni possibile rischio sia per la madre, sottoposta solo quattro mesi prima ad un difficile trattamento endovascolare ...

MF Banking Awards 2021, 4 riconoscimenti per Unicredit. UniCredit si conferma banca leader in Italia, aggiudicandosi quattro prestigiosi premi ai MF Banking Awards 2021, l'annuale appuntamento organizzato da Milano Finanza per premiare le società leader del settore finanziario in Italia. I riconoscimenti del gruppo ...

Napoli, quattro nuove intitolazioni di strade: da Aldo Giuffré a Luigi Necco La Repubblica Ancora una festa nel napoletano: 43 persone multate e locale chiuso Napoli – Quarantatré persone, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno, sono state sanzionate, per inottemperanza alle misure anti Covid- ...

Napoli, stesa di camorra nei pressi dello stadio: Carabinieri sul posto NAPOLI – Stesa di Camorra pochi minuti fa nei pressi dello stadio Maradona di Napoli. Quattro uomini a bordo di 2 scooter hanno esploso alcuni colpi di pistola. Al momento non si registrano danni e no ...

"Un parto delicatissimo - spiega Claudio Santangelo - perché bisognava evitare ogni possibile rischio sia per la madre, sottoposta solomesi prima ad un difficile trattamento endovascolare ...UniCredit si conferma banca leader in Italia, aggiudicandosiprestigiosi premi ai MF Banking Awards 2021, l'annuale appuntamento organizzato da Milano Finanza per premiare le società leader del settore finanziario in Italia. I riconoscimenti del gruppo ...Napoli – Quarantatré persone, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno, sono state sanzionate, per inottemperanza alle misure anti Covid- ...NAPOLI – Stesa di Camorra pochi minuti fa nei pressi dello stadio Maradona di Napoli. Quattro uomini a bordo di 2 scooter hanno esploso alcuni colpi di pistola. Al momento non si registrano danni e no ...