MotoGP | GP Spagna 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi venerdì 30 aprile si disputano le1-2 del GP di, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez. Inizia l’intenso weekend in terra iberica, dove i centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Si torna in pista dopo il doppio appuntamento in Qatar e l’evento in Portogallo, si abbraccia un circuito estremamente tradizionale e ben conosciuto da tutti i piloti. Si preannuncia una nuova sfida tra le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo e le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma attenzione al possibile ...